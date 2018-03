Dieser Kommentar, den der AfD-Landtagsabgeordnete Christian Blex auf Facebook geteilt hat, sorgt für Aufregung. Aus der syrischen Stadt Homs schrieb er: "Während sogenannte "syrische Flüchtlinge" auf Kosten des deutschen Steuerzahlers in Berlin Kaffee trinken, trinken wir auf eigene Kosten in Homs Kaffee." Blex war mit anderen AfD-Politiker nach Syrien gereist. Dort wollte sich die Gruppe nach eigenen Angaben über die Möglichkeiten für eine Rückkehr von syrischen Flüchtlingen in ihr vom Bürgerkrieg verwüstetes Heimatland informieren.



Mouhannad Malek, der aus Syrien geflüchtet ist und jetzt in Berlin lebt, hat eine klare Botschaft an Blex: "Ich denke, dass er bei seinem Besuch in Syrien vielleicht seinen Kaffee bezahlt hat. Aber für seine Sicherheit hat er nicht selbst gezahlt. Das wurde von den syrischen Steuerzahlern bezahlt. Das muss ich ihm leider sagen. Und die zweite Sache, die ich ihm sagen will ist: Sie dürfen zwar ihre Meinung sagen, sie dürfen aber keine falschen Tatsachen verbreiten. Sie dürfen die Realität nicht verändern." Unter dem Hashtag "I pay for my coffee" haben Syrer Fotos und kurze Videos gepostet, auf denen sie Kaffee trinken und sagen "Ich zahle für meinen Kaffee." Damit machen Sie deutlich, was sie von den Äußerungen des AfD-Politikers halten.



Die Aktion schlägt immer größere Wellen, täglich kommen Kommentare dazu. AfD-Politiker Blex hatte über die syrische Hauptstadt Damaskus geschrieben: "Man sieht kaum Militär. Es gibt Werbung für Handys und Fernseher. Normales Alltagsleben." Daraufhin haben ihn Syrer aus dem nur wenig entfernten Rebellengebiet Ost-Ghuta per Videobotschaft dazu eingeladen, ein paar Stunden mit ihnen zu verbringen. Von Kaffee war allerdings nicht die Rede.