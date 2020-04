Das Oberlandesgericht in Düsseldorf hat eine 33-jährige Islamistin zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und drei Monaten verurteilt. Die deutsche Staatsangehörige war im Herbst 2015 mit ihren drei Kindern nach Raqqa gereist, um sich dem Islamischen Staat anzuschließen. Dort hatte sie einen IS-Kämpfer geheiratet. Die Richter hätten sie vor allem wegen zwei Straftaten verurteilt, sagte Gerichtssprecher Michael Börsch: O-TON MICHAEL BÖRSCH GERICHTSSPRECHER: "Das eine ist, dass sie ihren kleinen sechsjährigen Sohn in die Terrorvereinigung IS eingegliedert hat in dem sie ihn zum Kindersoldaten hat ausbilden lassen. Zum anderen hat sie ihre drei Kinder nach Syrien verbracht und dadurch eine schwere Kindesentziehung begangen. In einem Fall sogar mit Todesfolge, denn der kleine Sohn kam bei einem Bombenangriff ums Leben." Die Angeklagte habe gestanden, Reue gezeigt und leide unter ihren Taten, sagte Börsch weiter. Das habe das Gericht zu ihren Gunsten ausgelegt. Zu ihren Lasten wurde gewertet, dass sie die Kinder in eine extrem gefährliche Situation geführt hat, in der sie Gräuel mit ansehen mussten und in der eines der Kinder ums Leben kam.