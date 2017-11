(Achtung: Dieser Beitrag ist ohne Sprechertext.) O-Ton Angela Merkel (CDU), Bundeskanzlerin: "Guten Tag, meine Damen und Herren, heute beenden wir sozusagen die erste Etappe unserer Sondierungsgespräche. Wir werden dann alle Themen einmal in großer Breite diskutiert haben. Wir hatten in den letzten zehn Tagen wirklich in Tiefe und Ausdauer, muss man auch sagen, wirklich ausführlich, die wesentlichen Themen besprochen, die für die Bildung einer zukünftigen Bundesregierung von Bedeutung sein würden. Und es hat sich dabei gezeigt natürlich, dass der Angang der einzelnen Partner unterschiedlich ist, aber dass uns natürlich auch Dinge gemeinsam leiten. Und jetzt haben wir eine Fülle von Fakten auf dem Tisch. Und ich bin ja als sehr faktenorientiert bekannt, aber selbst aus meiner Perspektive geht es jetzt darum, in der nächsten Etappe die Dinge zu ordnen, zu fragen, was ist wichtig, was ist wesentlich für den Abschluss von Sondierungsgesprächen und die Entscheidung darüber, ob wir Koalitionsverhandlungen durchführen werden." O-Ton Angela Merkel (CDU), Bundeskanzlerin: "Ich glaube, dass uns in den nächsten Tagen schwierige Beratungen natürlich auch wieder ins Haus stehen. Aber ich glaube nach wie vor, dass wir die Enden zusammenbinden können, wenn wir uns mühen und anstrengen, und zwar in einer Art und Weise, dass jeder Partner dabei auch seine Identität zum Gelten bringen kann und daraus etwas gutes Gesamtes für das ganze Land entsteht. Die CDU ist jedenfalls dazu bereit. Und in diesem Geiste gehe ich jetzt in die nächste Etappe der Gespräche, herzlichen Dank."