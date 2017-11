Um die Themen Asyl und Klima ging es am Samstag in der Verlängerung der Jamaika-Sondierungspräche in Berlin. Dabei sollte auch der Kohleausstieg Thema sein, und das rief vor dem Konrad Adenauer Haus am Landwehrkanal Vertreter der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie auf den Plan, so auch die Leiterin des IGBCE-Bezirks Ute Liepsch: "Deutschland braucht noch Braunkohle, weil es mit den regenerativen noch nicht speicherbar ist in Größenordnungen, die wir brauchen. Und wenn es speicherbar ist, dann ist es nicht bezahlbar. Wir legen großen Wert darauf, dass sowohl für dei Bevölkerung als auch für die Industrie bezahlbarer Strom da ist." Vor Beginn der Beratungen wandten sich Vertreter aller Parteien an Demonstranten der Gewerkschaft IGBCE vor der CDU-Zentrale, die gegen Einschnitte beim Braunkohle-Tagebergbau in der Lausitz protestierten. In den Verhandlungen pochen die Grünen auf den Ausstieg aus der Kohleverstromung, weil ihrer Ansicht nach nur auf diesem Wege eine massive Verringerung des Treibhausgases Kohlendioxid erreichbar ist. Kern des Streits ist der Umfang der angestrebten Emissions-Reduzierung. Bislang bewerten Union und FDP die Grünen-Forderungen als überzogen. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff von der CDU: "Bevor wir über die Braunkohle nachdenken, die ihren Strukturwandel schon hinter sich hat, ist erst mal die veraltete Steinkohle dran in den alten Bundesländern. Da ist viel rauszuholen." Zweiter Knackpunkt ist die Flüchtlingspolitik, die am Samstag ebenfalls in der Chefrunde beraten werden sollte. Am Sonntag solle es dann auch um Finanzen gehen. FDP-Vorsitzender Christian Lindner: "Also beim Geldausgeben haben wir schon große Gemeinsamkeit gefunden. Wir wollen aber jetzt an diesem Wochenende wissen, ob es auch eine gemeinsame Verantwortung für diejenigen gibt, die das alles bezahlen müssen, also ob es auch ein gemeinsames Verständnis dafür gibt, dass es Grenzen der Belastbarkeit der öffentlichen Haushalte gibt und auch Grenzen der Belastbarkeit der Bürgerinnen und Bürger." Die Grünen betonten erneut ihre Kompromissfähigkeit, die war in den Tagen zuvor von Unionsmitgliedern bezweifelt worden. Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Cem Özdemir: "Wir wollen den Kompromiss. Wir sind hier mit dem Mandat ausgestattet von allen, dass wir gute Ergebnisse erzielen können fürs Land. Aber klar ist natürlich auch, alle müssen die Bereitschaft haben, dass es ein gutes Ergebnis gibt, denn wir wollen dass das was wird auch vier Jahre trägt." CSU-Chef und Ministerpräsident Horst Seehofer steht in seiner Heimat unter Druck, dort ist eine Personaldebatte in vollem Gange. Fragen dazu wollte er am Samstag in Berlin nicht beantworten: "Wir reden jetzt über die Regierungsbildung in Berlin und nicht über Personalfragen und Verfahren in München und ich halte mich daran. Die CSU hat es genauso vereinbart. Solange wir hier über die historisch wichtige Frage reden, ob eine Regierungsbildung möglich, beteilige ich mich nicht an Personaldiskussionen." Die Gespräche am Sonntag sollen in der Landesvertretung von Baden-Würtemberg in Berlin stattfinden.