Die Zeit sei reif für Entscheidungen - so oder so ähnlich äußerten sich Vertreter fast aller noch immer sondierenden Parteien am Sonntagvormittag vor der baden-württembergischen Landesvertretung. Und doch blieb es zum Ende der Woche zunächst unklar, ob sich die Jamaika-Sondierer in den strittigen Punkten einigen können. Ein möglicherweise letzter Versuch sollte unternommen werden, um das Problem in der Flüchtlingsfrage zu lösen. Die Grünen boten CDU, CSU und FDP am Samstag einen Kompromiss an, der aber nicht als ausreichend angesehen wurde. Die Liberalen wollten ihrerseits am Sonntag ein "letztes Angebot" in der Streitfrage des Familiennachzugs vorlegen. Am Samstag hatten die vier Parteien weitere Einigungen erzielt, lagen in den zentralen Streitpunkten wie Klima und Migration aber immer noch auseinander. Die Bereiche Landwirtschaft, Kommunen und Wirtschaft seien nun Konsens, sagten Unterhändler am Samstagabend. Begleitet wurde die Ankunft der Sondierer, wie schon am Samstag, von Vertretern der IG Bergbau, die den Kohleabbau in der Lausitz erhalten wollen. Bei den Verhandlungen geht es auch um den Ausstieg aus der Braunkohle. Angesichts der stockenden Sondierungsgespräche sprechen sich einer Emnid-Umfrage zufolge inzwischen 47 Prozent der Deutschen für sofortige Neuwahlen aus.