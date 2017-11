Hinweis: Dieser Betirag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet. O-TON BUNDESVORSITZENDE DER GRÜNEN, SIMONE PETER "Das was schon geeint wurde, das was schon erfolgreich auf den Weg gebracht wurde, die Energiewende fortzuschreiben und einen relevanten Beitrag zum Klimaschutz zu leisten zur Erreichung der Klimaschutzziele, das wurde teilweise wieder aufgemacht. Und von daher werden wir in dem Sinne des Dreiecks Klimaschutz, Versorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit, bei diesem Thema weitersprechen. Wir werden in den anderen Themen weitersprechen, bei dem schwierigen Thema Asylpolitik, bei Verkehr und Landwirtschaft, bei der Frage Rüstungsexporte, in der Außen- und Sicherheitspolitik. Und morgen werden wir insgesamt zu bewerten haben, wie die Sondierungen zu bewerten sind und wie wir hier ein Gesamtergebnis erzählen können, vielen Dank."