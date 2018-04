Dass seine Aussage solche Kreise ziehen würde, hatte Jens Spahn wohl nicht erwartet. Der CDU-Politiker äußerte sich vor mehrren Wochen über das Arbeitslosengeld II, im Volksmund Hartz IV. "Hartz IV bedeutet nicht Armut, sondern ist die Antwort unserer Solidargemeinschaft auf Armut", so Spahn im März. Das wollte Sandra Schlensog so nicht stehen lassen. Die alleinerziehende gelernte Bürokauffrau bezieht, mit Unterbrechnungen, seit fünf Jahren die sogennante Grundsicherung. Sie startete eine Petition. Spahn soll seine Aussage korrigieren und einen Monat vom Hartz IV Satz leben. Anlässlich der Übergabe der Petition trafen sich am Samstag Unterzeichner, um noch einmal ihrem Unmut Luft zu machen. Mit dabei natürlich die Initiatorin. "Persönlich, in dem Sinne, mich hat er gar nicht so getroffen, weil ich eine relativ starke Person bin, aber mich hat es für so viele Menschen getroffen, die Hartz IV anhängig sind, es sind ja auch Aufstocker, arme Rentner darunter, Kranke, also es sind ja Millionen von Menschen betroffen und wie gesagt, dass er das dann einfach leugnet, das ist das was mich verletzt und was mich echt sauer macht." Sandra Schlensog hat es offenbar geschafft, Menschen in verschiedenen Lebensstituationen für das Thema Hartz IV zu interessieren. "Hartz IV ist eine ethische Katastrophe. Es ist unlogisch und unnötig und ich freue mich sehr, dass endlich die Betroffenen selbst auch mal hier gehört werden." "Das, was die Frau Schlensog gemacht hat, ist eigentlich ein super exemplarisches Beispiel, wie jemand politisch wird." Mit Kuchen im Gepäck traf sich der heutige Gesundheitsminister anschließend mit Schlensog, in ihrer Wohnung in Karlsruhe. Medienvertreter sollten nicht dabei sein, eine gemeinsame schriftliche Presseerklärung werde es geben, so hatten es die Organisatoren der Petition angekündigt. Nach rund 90 Minuten stieg Spahn wieder ins Auto - ohne Kuchentüte, aber dafür mit den Eindrücken einer Begegnung mit Sandra Schlensog.