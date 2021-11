Während ihrer Zeit als Kanzlerin war Joachim Sauer als Ehemann von Angela Merkel der "First Husband". Dennoch waren gemeinsame Auftritte in der Öffentlichkeit eher selten. Abschied von einem Mann, der zwar im Schatten der Kanzlerin, aber immer an ihrer Seite stand.

Das Blitz- oder gar Rampenlicht suchte er nie. Joachim Sauer war als "First Husband" der Nation ein bisschen wie ein Phantom. Mal tauchte er auf Bildern neben seiner Frau, der Bundeskanzlerin auf. Aber in der Öffentlichkeit zeigte er sich nur selten. Und viel von sich oder dem Privatleben mit seiner Gattin Angela Merkel ist nicht bekannt.

Dennoch: Während der 16 Jahre langen Kanzlerschaft seiner Frau war Joachim Sauer an der Seite von Angela Merkel. Auf Staatsbesuchen etwa, wie kürzlich in Frankreich oder bei den Bayreuther Festspielen – was für das Ehepaar Sauer/Merkel als Klassikfans schon eine Tradition ist.

Joachim Sauer blieb und ist durch und durch Wissenschaftler

Kein Wunder, dass die Presse ihm den Namen "Phantom der Oper" verpasste. Interviews über das Leben als Kanzler-Gatte? Gar eine Homestory auf dem heimischen Sofa bei Kaffee und Keksen? Nicht mit Professor Sauer! Höchstens über seine Arbeit als Quantenchemiker sprach er. Immerhin war er fast 25 Jahre lang Professor für Physikalische und Theoretische Chemie.

Dass Sauer auch während seiner Zeit als "First Husband" weiter seiner Tätigkeit als Wissenschaftler nachging, zeigt auch, dass er nicht nur ein "Anhängsel" der Kanzlerin sein wollte, dass immer nur nett lächelnd neben der Kanzlerin steht. Das dürfte auch Maßstäbe setzen für zukünftige "First Ladys" oder "First Husbands", die noch in der Bundesrepublik kommen werden.

Seine Liebe zur Wissenschaft ließ Sauer auch bei den großen Politikergipfeln mit einfließen, wenn er die Gattinnen und Gatten der Staats- und Regierungschefs aus dem Ausland zum Rahmenprogramm lud. Wahrscheinlich ist es ihm zu verdanken, dass man das "Damenprogramm" heute "Partnerprogramm" nennt. Beim G8-Gipfel 2007 in Heiligendamm gab es nach einer Wanderung für die Damen und Sauer einen Vortrag über die Bevölkerungsentwicklung in den G8-Staaten. Auch beim G7-Gipfel 2015 auf Schloss Elmau wurde das Programm für die Partner:innen mit einem wissenschaftlichen Vortrag abgerundet.

Bodenständig, nüchtern, sachlich – wie seine Frau

Kennengelernt haben sich Sauer und Merkel zu DDR-Zeiten, 1984 an der Akademie der Wissenschaften. Sauer betreute die junge Physikerin bei ihrer Doktorarbeit. Privat mögen die beiden – neben der klassischen Musik – Ski-Langlauf und Wandern, gerne in Südtirol oder in Süditalien.

Aber unpolitisch ist Sauer trotz seiner zurückhaltenden Art keineswegs. Vor Jahren sagte Merkel in einer Talkrunde, natürlich spreche sie mit ihrem Mann über Politik. Schon zu DDR-Zeiten habe Sauer mit seiner Lebensgefährtin stets über Politik und Weltgeschehen diskutiert, so der Merkel-Biograf Ralph Bollmann.

Trotz – oder gerade wegen – seiner Zurückhaltung in den 16 Jahren Kanzlerschaft seiner Frau wird Joachim Sauer als "First Husband" vermisst werden. Ein Mann, der sich nicht in den Vordergrund stellt, nicht die Klatsch- und Kolumnenspalten in Illustrierten beherrscht, nicht das Privatleben ausplaudert oder von der Bekanntheit und Macht seiner Gattin zu profitieren versucht. Ein bodenständiger, nüchterner und sachlicher Mensch. Genau wie seine Frau. Das macht ihn doch sympathisch.

Und was kommt nach der Pensionierung seiner Gattin? Beide werden wohl was mit ihrer Zeit anfangen können, so wie es Merkel im Sommer bei der großen Pressekonferenz in Berlin sagte. Was genau, bleibt natürlich Privatsache. Aber man kann davon ausgehen, dass ein paar Wanderungen dazugehören werden.