von Andreas Hoidn-Borchers Johannes Kahrs war einer der einflussreichsten Bundestagsabgeordneten, liebte klare Worte und weniger saubere Deals. Als er nicht Wehrbeauftragter werden durfte, schmiss er hin und tauchte ab. Nun lenkt der Bericht über den Bargeldfund in einem Schließfach die Aufmerksamkeit wieder auf den SPD-Politiker – und auf Olaf Scholz und den Cum-Ex-Skandal.

Hätte es in den Jahren vor dem Mai 2020 eine geheime Abstimmung unter allen Bundestagsabgeordneten gegeben, wer unter ihn jenseits des Kabinetts den größten Einfluss hat, wäre das Ergebnis vermutlich eindeutig ausgefallen. Johannes Kahrs, SPD, Jahrgang 63, schwul, verheiratet, seit 1998 im Bundestag, Wahlkreis Hamburg-Mitte. Wäre die Wahl um die Frage des größten pain in the ass im Bundestag jenseits der AfD ergänzt worden, wäre das Ergebnis mutmaßlich noch klarer gewesen. Johannes Kahrs, SPD, Jahrgang…