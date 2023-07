Joschka Fischer: "Machen Sie sich mal keine Illusionen, was unsere Abhängigkeit von den USA betrifft"

von Uli Rauss Joschka Fischer, Ex-Außenminister und Stratege der Grünen, zieht seine Lehren aus dem desaströsen deutschen Einsatz in Afghanistan.

Die Taliban herrschten in Afghanistan, die Ernährungslage war fürchterlich. Joschka Fischer war gerade 50 Jahre alt, Bundesaußenminister und damit befasst, humanitäre Lösungen zu finden. Schwierig in einem abgeschotteten Land mit Trainingslagern für Terroristen. "Die Neugeborenen starben wie die Fliegen und die Frauen und Mütter auch, es gab jeden Winter eine Hungerkatastrophe", sagt er. Das alles habe damals keinen interessiert. In Deutschland nicht, auch im Bundestag nicht. "Der CNN-Effekt war nicht existent".