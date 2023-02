Land der körperlichen Distanz: In Deutschland formalisiert sich im Scheinwerferlicht der Umgang miteinander

von Nico Fried Wolodymyr Selenskyj umarmte bei einer Pressekonferenz eine Journalistin. Eine Nähe zwischen Journalismus und Politik, die in Deutschland nie möglich wäre. Hier ist die Distanz Monstranz.

Neulich gab Wolodymyr Selenskyj in London eine Pressekonferenz, als eine ukrainische Reporterin der BBC aufstand und sagte: "Ich möchte mich bei Ihnen bedanken und Sie umarmen. Aber es ist nicht erlaubt." Daraufhin ging der ukrainische Präsident auf die Reporterin zu und sagte: "Warum? Kommen Sie her, umarmen Sie mich." Kurz darauf hielt sie Selenskyj schon in den Armen, begleitet vom Applaus des britischen Premierministers Rishi Sunak und einiger Journalisten im Raum.