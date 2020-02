Günter Wallraff:

"Für mich ist der Fall Assange einer der größten, vielleicht der größte Presseskandal überhaupt. Und es ist für uns jetzt. Es liegt an uns zu zeigen, dass wir das nicht hinnehmen und dass wir für seine Freilassung uns so einsetzen, dass wir alle damit wiederum mehr Freiheiten haben.“









Günter Wallraff hat gemeinsam mit 129 weiteren Persönlichkeiten aus der deutschen Politik- und Kulturszene einen Aufruf ins Leben gerufen, der sehr eindeutig formuliert ist: Julian Assange aus der Haft entlassen! Mittlerweile haben den Appell mehr als 20.000 Menschen unterzeichnetet – Tendenz steigend.





"Wir richten uns hier erstmal an die deutsche Öffentlichkeit und vor allem auch die deutsche Politik und an den Medien. Wir fordern, Julian Assange umgehend aus der Haft zu entlassen, damit er unter fachärztliche Aufsicht genesen und damit auch seine Grundrechte ungehindert ausüben kann. Wir fordern von der Bundesregierung sich bei der britischen Regierung einzusetzen. Bisher hat die Bundesregierung sich aus außenpolitischen Gründen weggeduckt.“





Der UN-Sonderermittler für Folter spricht bei dem Fall Assange von einem

"Riesenskandal“ und einer "Bankrotterklärung der westlichen Rechtsstaatlichkeit". Die USA, Großbritannien, Ecuador und Schweden hätten sich zusammengetan, um Assange einen unfairen Prozess zu machen, es handle sich um einen "vorsätzlichen und abgestimmten“ Missbrauch, erklärt Nils Melzer. Er weise typische Symptome langandauernder psychischer Folter auf. Julian Assange hatte als investigativer Journalist auf WikiLeaks schwere Regierungsvergehen in Afghanistan und im Irak von US-Streitkräften enthüllt.





Günter Wallraff:

"Jemand, der Folter aufgedeckt hat und dann selbst gefoltert wird und dann noch in den USA mit 1000 Jahren Gefängnis bedroht ist. Da spielen nun ganz klar politische Gründe eine Rolle, und die Rechtsstaatlichkeit wird hier total missachtet.“









Von der Bundesregierung ist Günter Wallraff mehr als enttäuscht.





Günter Wallraff:

"Was ist los mit dem Staat? Ich habe keinen CDU Politiker gewonnen. Die gesamte CDU duckte sich weg. Und auch Außenpolitiker, jetzt noch im Amt befindliche der SPD, waren aus welchen Gründen auch immer, wahrscheinlich aus Rücksichtnahme für die USA, Großbritannien, nicht für den Appel zu gewinnen.“





Die Vergewaltigungsvorwürfe, die mittlerweile auf mehrfaches Einwirken des UN-Sonderermittlers eingestellt wurden, wurden offenbar konstruiert, um die öffentliche Meinung über den Whistleblower Julian Assange ins Negative zu manipulieren.





Günter Wallraff:

"Die Gerüchte, die gezielt gestreut wurden, jemand zur Unperson, jemand zum Aussätzigen, zum Unhold, zum Monster zu fabrizieren. Das hat gewirkt.“





Wallraff selbst hat sich erst für den australischen Whisteblower engagiert, als Assange völlig verzweifelter Vater ihn um Hilfe bat. Für Wallraff, selbst Enthüllungsjournalist, geht es aber nicht nur um den Menschen Julian Assange. Für ihn ist klar: Hier soll ein Exempel instituiert werden.





Günter Wallraff:

"Wehrlos gemacht wie Assange, da gibt's keinen vergleichbaren Fall. Und das alleine ist schon Grund genug, sich für so jemanden einzusetzen. Dazu kommt aber: Es geht nicht allein um ihn. Es geht um uns alle. Es geht um unsere Meinungs- und Pressefreiheit, es geht um Whistleblower, es geht um Kollegen, die sich auch solcher Themen annehmen und die man, wenn Assange verurteilt wird, abschreckt.

In USA ist das Presserecht im Gesetz sehr hoch angesiedelt, und von daher ermitteln die nicht wegen falscher Berichterstattung, sondern versuchen ihn, wegen Spionage vor Gericht zu bringen. Und wenn das sich durchsetzt, dann kann man aus jedem Aufklärer, aus jedem kritischen Journalisten gleich einen Spion machen.

Und dieses Urteil? Das bedeutet, dass auch andere Kollegen damit rechnen müssen, wegen kritischer oder vor allem, wenn sie Staatsverbrechen öffentlich machen, angeklagt zu werden. Das ist ja jeder Fall. Die USA ist überführt, Völkerrecht, Staatsverbrechen, Kriegsverbrechen begangen zu haben. Das hat er aufgedeckt, und dann werden andere, wenn dieses, wenn man ihn vernichtet hat, in die USA ausgeliefert. 175 Jahre Haft drohen ihm, das heißt Tod.





Und wie geht es jetzt weiter? Wallraff und seine Mitstreiter versuchen einen ähnlichen Aufruf wie in der FAZ nun auch beim britischen Guardian sowie bei der amerikanischen New York Times auf die Beine zu stellen.





Günter Wallraff:

"Es ist zu befürchten, dass der Prozess sich noch Jahre hinzieht. Er wird jetzt so schnell nicht ausgeliefert. Da gibt's rechtsstaatliche Möglichkeiten in Widerspruch und ein weiteres Verfahren. Und letztlich wird es vielleicht sogar in drei Jahren beim Europäischen Gerichtshof zu seinen Gunsten entschieden. Wenn der Druck der Öffentlichkeit stattfindet und der Medien. Aber ob er das überlebt, weil es ihm so dreckig geht. Sein Vater hat mir erzählt, dass er nicht nur abgemagert ist, sondern auch stark unter der psychischen Folter leidet. Und das hat ja ein Ärzteteam mit Kapazitäten, die sich über psychologische Folter auskennen und weltweit auch diagnostizieren, gesagt. Es ist ganz klar, dass der Tatbestand der psychologischen Folter bei ihm erkennbar ist; Desorientierung. Da ist eine Traumatisierung zu erkennen. Und wenn er dem noch über Jahre ausgesetzt ist, wer weiß, ob er das überlebt.“