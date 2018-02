Eine erneute Große Koalition ist für Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert nicht die beste aller Möglichkeiten. Seit Wochen wirbt er für eine Ablehnung der GroKo. Am Mittwoch warf Kühnert dem SPD-Vorstand vor, keinen Plan für den Fall eines Nichtzustandekommens der Großen Koalition zu haben. "Andrea Nahles sagt diese Woche oder jetzt im zuletzt erschienenen Spiegel, im Interview auf die Frage, ob sie einen Plan B hat, sie habe keinen Plan B. Solche Aussagen hinterlassen natürlich eine gewisse Nervosität bei vielen Mitgliedern, die sich fragen, ob die SPD nach einem Nein, was viele gerne möchten, in der Lage ist, den Betrieb noch ordentlich zu gewährleisten. Und ich bin davon überzeugt, dass das natürlich möglich sein sollte. Wir haben den gewählten Vorstand, aber vielleicht nicht ganz ohne Grund wird da ein anderer Eindruck im Moment gelegentlich vermittelt." Auf die nicht ganz ernst gemeinte Frage, ob er sich bei Altkanzler Gerhard Schröder für Wahlhilfe bedanken werde, da dieser sich für die GroKo ausgesprochen habe, antwortete Kühnert: "Habe ich doch nicht, werde ich, glaube ich, auch nicht machen. Aber ja es könnte für einige Mitglieder noch mal eine kleine Entscheidungshilfe gewesen sein, sagen wir es mal so." Seit Dienstag können SPD-Mitglieder über den mit der Union ausgehandelten Koalitionsvertrag abstimmen. Am 04. März soll das Ergebnis verkündet werden.