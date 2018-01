Auf dem Sonderparteitag der SPD hat Juso-Chef Kevin Kühnert für eine Absage an Koalitionsverhandlungen mit der Union geworben. Der 28-jährige Vorsitzende des SPD-Nachwuchses vor den rund 600 Delegierten am Sonntag in Bonn: "Wie immer wir uns heute entscheiden, liebe Genossinnen und Genossen, eines müssen wir uns klarmachen: Es wird wehtun. Wer auf den Punkt wartet, an dem wir noch eine Entscheidung treffen können, für die wir von allen Seiten Applaus bekommen, diese Entscheidung wird es nicht mehr geben. Der Punkt ist verpasst worden. Wir werden Menschen vor den Kopf stoßen, die ja im Moment von zwei Seiten an uns ziehen. Die einen die sagen: geht in diese Verantwortung. Oder die anderen, die sagen, lasst es sein, erspart uns weitere vier Jahre Hängepartie in einer großen Koalition mit Angela Merkel." // "Die große Koalition allerdings ist vor dem Hintergrund unseres Dilemmas, was ich gerade versucht habe zu beschreiben, keine Entscheidung, sondern sie ist das "Regierung gewordene Sowohl-als-Auch". Eigentlich wollen wir ja nicht. Aber wir müssen doch. Und das ist die Endlosschleife, in der wir seit so vielen Jahren drin sind. Liebe Genossinnen und Genossen, und die muss durchbrochen werden." // "Und deshalb schließlich mit dem, was ich zu Beginn gesagt habe: Was immer heute passiert, es ist nicht das Ende der Geschichte und erst recht nicht das Ende der SPD. Aber das kann der Beginn einer neuen Geschichte sein, die wir miteinander schreiben. Lasst uns diesen Aufbruch miteinander wagen. Und das heißt: heute einmal ein Zwerg sein, um zukünftig vielleicht wieder Riesen sein zu können." Damit machte Kühnert eine Anspielung auf den CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, der von einem "Zwergenaufstand" in der SPD gegen die große Koalition gesprochen hatte. Unter den Rednern auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil, der mit einer anschaulichen Metapher klar für den Eintritt in Koalitionsverhandlungen mit der Union warb: "Wer nicht auf dem Platz steht, der kann auch keine Tore schießen. Ich wünsch mir eine SPD, die mutig und zuversichtlich sich selbst erneuert, aber auch bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Liebe Genossinnen und Genossen, lasst uns Hammer sein, nicht Ambos. Herzlichen Dank." Die Delegierten stimmen am Sonntagnachmittag über die Empfehlung der Parteiführung ab, Koalitionsverhandlungen mit der Union aufzunehmen. Parteichef Martin Schulz hatte zuvor in einer einstündigen Rede um Zustimmung geworben.