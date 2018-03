HINWEIS: Dieser Beitrag ist ohne Sprechertext.



O-TON JUSO-VORSITZENDER KEVIN KÜHNERT "Bei mir und bei vielen Jusos überwiegt heute ganz zweifelsohne die Enttäuschung über dieses Ergebnis. Wer geglaubt hat, dass wir hier angetreten sind um stillschweigend eigentlich doch auf ein Ja zu hoffen und nur mal ein bisschen ins Fernsehen zu kommen, hat sich geirrt. Sondern wir sind zu dieser Abstimmung angetreten, weil wir uns durchsetzen wollten, mit unserem werben für ein Nein. Weil wir geglaubt haben, und auch immer noch glauben, dass es die klügere von zwei möglichen Entscheidungen gewesen wäre. Wir werden der Regierung auf die Finger schauen, der einen wie der anderen Seite, und dafür sorgen, dass aus den vielen unverbindlichen Absichtserklärung konkrete Politik wird. Und wir werden einfordern, dass endlich wieder politischer Streit in dieser Partei und in dieser Gesellschaft stattfindet. Meine Rolle ist die des Juso-Vorsitzenden. Da bin ich noch für gut zwei Jahre gewählt. Und mir ist natürlich nicht entgangen, dass in den letzten Tagen gelegentlich darüber spekuliert wurde, ob man mir jetzt irgendein Angebot machen müsste oder nicht. Um das einmal ganz klar zu sagen: Niemand muss Kevin Kühnert oder irgendeiner anderen Person ein Angebot machen. Wer glaubt, der Konflikt, der da in den letzten Wochen und Monaten zutage getreten ist, sei dadurch aufzulösen, dass irgendjemand ein Posten angeboten wird, hat im Kern nicht verstanden, worum es in unserer Kampagne eigentlich gegangen ist. Wir werden eine grundlegende Erneuerung einfordern und wir werden dieser Partei auch so lange aufs Dach steigen, bis wir das Gefühl haben, das passiert jetzt in einem ausreichenden Rahmen. Denn hier geht es um existenzielle Fragen. Und da ist dann auch kein Spaß mehr angesagt, sondern ernsthafte Auseinandersetzung."