Die Namen für das neue Bundeskabinett stehen fest: Als letzte der drei Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP präsentierten am Nikolaustag auch die Sozialdemokraten im Willy-Brandt-Haus in Berlin die von ihr gestellten Ministerinnen und Minister. Insgesamt sollen der neuen Regierung nun acht Ressortleiterinnen und Ressortleiter angehören sowie Olaf Scholz als Kanzler. Dass damit die von Scholz vor der Bundestagswahl versprochene Parität nicht ganz erreicht wird, liegt vor allem daran, dass die FDP drei Männer und nur eine Frau nominiert hat – die Grünen benannten drei Frauen und zwei Männer.

Um auf die Parität zu kommen, zählt Scholz sich nun selbst nicht mit. "Die Parität ist mir wichtig, deswegen werden von 16 Ministerinnen und Ministern acht Männer und acht Frauen sein", sagte er bei der Vorstellung des SPD-Teams. "Und selbstverständlich wird es dann noch einen Bundeskanzler geben, der für alle gemeinsam zuständig ist." Der Kanzler in spe bezeichnete es als "richtig", dass die SPD vier Ministerinnen und drei Minister nominierte. Dies entspreche "der Gesellschaft, in der wir leben", da diese je zur Hälfte aus Männern und Frauen bestehe. Somit müssten Frauen auch "die Hälfte der Macht" haben.

Alle SPD-Personalien wurden nach Angaben von Parteichefin Saskia Esken am Montagmorgen vom Parteipräsidium einstimmig gebilligt. "Das ist heute der Tag, an dem Nikolaus und Groko-Aus ist", sagte ihr Ko-Parteivorsitzender Norbert Walter-Borjans. Er spielte damit auf eine frühere Forderung der Jusos an, zum Nikolaustag die große Koalition mit CDU und CSU zu beenden.

Das künftige Bundeskabinett soll nach der für diesen Mittwoch geplanten Wahl des neuen Bundeskanzlers vereidigt werden.

