von Nico Fried Kai Wegner ist erst im dritten Durchgang mit Ach und Krach Regierender Bürgermeister geworden. Die geheime Wahl eines Regierungschefs hat schon manches Drama hervorgebracht. Schwarz-Rot in Berlin aber verschaffte ohne Sinn und Verstand der AfD die Chance, sich wichtig zu machen.

Drei quälende Durchgänge hat Kai Wegner gebraucht. Selten hat ein Wahlsieger so finster dreingeblickt wie der neue Regierende Bürgermeister von Berlin am vergangenen Donnerstag. Seine Regierung ist im Amt, aber die die Schleifspuren dieses Fehlstarts sind unverkennbar: In Berlin regiert eine große Koalition voll gegenseitigem Misstrauen. Die Führungsfrage in der Hauptstadt-SPD ist offen. Und die AfD kann behaupten, Wegner sei nur dank ihrer Hilfe ins Amt gekommen. Ein demokratisches Desaster.