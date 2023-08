Im Zeichen des Regenbogens: Auf dem Berliner Christopher Street Day verteilt Bürgermeister Kai Wegner bunte Fächer an die Feiernden

von Tilman Gerwien Kaum jemand hat mit ihm gerechnet, aber jetzt regiert er Berlin. In der Hauptstadt sucht Kai Wegner nach neuen Mehrheiten – für sich und die CDU.

Kurz hinter dem Potsdamer Platz gibt es für ihn kein Halten mehr. Bässe wummern, Ärsche wackeln, Dragqueens küssen sich, Hunderttausende auf den Straßen – Berlin feiert den Christopher Street Day und ein bisschen auch sich selbst: schräg, schrill, anarchisch.

Da darf Kai Wegner nicht fehlen – findet Kai Wegner.

Der Regierende Bürgermeister springt von einem der großen Party-Wagen, die Personenschützer hinterher. Nähe suchen, Nähe finden. Selfies, Hände schütteln und: "Schön, dass Sie da sind." Wegner, 50, heute lässig in Jeans und weißen Sneakern, tänzelt zu den Techno-Rhythmen, die aus den Boxen dröhnen, an die Feiernden verteilt er Dutzende Papierfächer in den Farben des Regenbogens. Er wirkt jetzt sehr glücklich.