von Jan Rosenkranz Niemand hatte damit gerechnet, aber der neue Regierende Bürgermeister wird wahrscheinlich Kai Wegner heißen. Wer ist dieser Mann, der Berlin zusammenführen will?

Wenn die Hölle gefriert, so sagt man auf Englisch. Heißt: Etwas wird niemals passieren. In Berlin bedeutete das bisher: Wenn Kai Wegner Regierender Bürgermeister wird. Das galt ebenfalls als ziemlich ausgeschlossen. Doch seit dieser Woche ist klar, dass zumindest in Berlin die Hölle wahrscheinlich bald doch gefroren ist.

Nach 25 Tagen überwiegend freundlicher Verhandlungen haben CDU und SPD am Montag ihren Koalitionsvertrag vorgelegt. Und so könnte noch vor Ende des Monats das Rote Rathaus wieder ein schwarzes werden – nach 22 Jahren in sozialdemokratischer Hand. Kai Wegner stünde in einer Reihe mit klangvollen Namen wie Ernst Reuter, Willy Brandt, Richard von Weizsäcker. Oder immerhin Eberhard Diepgen, so hieß der letzte CDU-Regierende.