Mann der Kontraste: Karl Lauterbach in den neuen Räumen des Gesundheitsministeriums, in die er jüngst umgezogen ist

von Nico Fried und Jonas Schulze Pals Nach Corona plant Karl Lauterbach ein Jahr großer Umwälzungen. Im stern-Interview erklärt der Gesundheitsminister, wie er Krankenhäuser und Pflege reformieren will, warum er seinen Silvester-Tweet gelöscht hat – und was Politik und Tischtennis miteinander zu tun haben.

Herr Lauterbach, Sie haben sich einen Ruf als notorischer Mahner und Warner erworben. Wir würden mit Ihnen gern über positive Botschaften für das Jahr 2023 sprechen. Kriegen Sie das hin?

Das kann ich leisten.

Wir fangen mal an: Sie als Person polarisieren sehr stark. Viele Deutsche empfänden es als positive Nachricht, wenn Sie nicht mehr Minister wären. Was sagen Sie denen?

Ich glaube, so viele sind das gar nicht. Laut Umfragen gehöre ich immer noch zu den beliebtesten Ministern im Kabinett, obwohl mir viele Menschen in der Sache widersprechen.