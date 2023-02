Karl Lauterbach wurde 1963 als Sohn eines Molkereimitarbeiters in Düren geboren. Er studierte Medizin in Aachen, promovierte in Harvard und unterrichtete an der Universität zu Köln. 2005 wurde er für die SPD in den Bundestag gewählt und 2021 zum Bundesgesundheitsminister berufen

