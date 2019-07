Nur knapp zwei Monate nach dem Mord an dem Regierungspräsidenten Walter Lübcke mutmaßlich durch einen Rechtsextremisten, konnte eine Veranstaltung der Kleinstpartei "Die Rechte" mit etwa 100 Teilnehmern nicht verhindert werden, die dann auch mit zwei Stunden Verspätungen gestartet wurde. Die Stadt Kassel war vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof mit dem Versuch gescheitert, den Aufmarsch der Rechtsextremen zu verbieten. Aber Tausende Menschen waren aus Protest gegen den Aufmarsch und um ein Zeichen für eine offene Gesellschaft zu setzten auf die Straße gegangen. Laut Polizeiangaben waren rund 8000 Menschen an Gegendemonstrationen beteiligt. Hier die Stimmen von einigen Teilnehmern am Samstag in Kassel: "Natürlich, nach dem Mord an Walter Lübcke die gesamte Stadtgesellschaft war zutiefst erschüttert. Und gerade, dass in so einer Situation die Neonazis meinen, hier auflaufen zu müssen. Das hat sehr sehr viele Menschen natürlich auch angewidert. Und hat sie quasi dazu motiviert, zu sagen: Ich stehe auf, ich gehe auf die Straße und sage, dass mir das nicht gefällt." "Weil wir geschlossen gegen Ausgrenzung auftreten müssen. Kein Mensch ist illegal. Nazis haben hier kein Recht. Kein Meter Weg für Nazis. Leider kann man es nicht ganz absperren. Aber wir tun, was wir können. "Ich sehe das ganz genau so. Das ist eine ungeheure Provokation der Rechten. Das hat diese Stadt nicht verdient. Das hat Lübcke nicht verdient, das haben alle Demokratinnen und Demokraten nicht verdient, dass das in dieser Stadt geschieht. Und wir sind hier mit einer breiten Öffentlichkeit und einem breiten Bündnis, das zeigt: Wir sind mit diesen Parolen, die hier versucht werden zu verbreiten und mit den Inhalten überhaupt nicht einverstanden. Und die breite Mehrheit in Kassel zeigt sich hier und zeigt, dass wir gegen diese Provokation auch aufstehen. Auch in der Zukunft." Nach ersten Angaben der Polizei wurden drei Personen in Gewahrsam genommen - einer wegen des Zeigens verfassungsfeindlicher Kennzeichen, zwei weitere wegen Verstößen gegen das Waffengesetz.