Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt dürfte einiges gewohnt sein. Doch dass man ihr ein totes Tier per Post schickt, ist der Grünen zu viel.

Dass Politiker on- und offline als Lieblingsadressaten für Hassbotschaften herhalten müssen, ist nichts Neues. Doch, was Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt eigener Aussage zufolge am Montag in den Briefkasten geflattert ist, ist zu viel des Üblen.

Wie die Grünen-Politikerin am Dienstag auf X (früher Twitter) schrieb, habe ihr Wahlkreisbüro in Jena einen an sie adressierten Brief erhalten. Der soll nicht nur Beleidigungen und Drohungen, sondern auch eine fiese Überraschung enthalten haben: eine tote Maus.

Katrin Göring-Eckardt: "Das ist ekelhaft"

"Das ist ekelhaft", schrieb die 57-Jährige auf X. Sie bedankte sich aber bei den "freundlichen Polizist*innen, die zur Stelle waren". Wer ihr den Brief geschickt habe und was genau darin stand, ist nicht bekannt. Es werde allerdings bereits ermittelt, so Göring-Eckardt.