Als Konsequenz aus dem unaufgeklärten Tod des regierungskritischen Journalisten Dschamal Chaschoggi spricht sich Bundeskanzlerin Angela Merkel für einen vorläufigen Stopp von Waffenlieferungen an Saudi-Arabien aus. Merkel sagte am Sonntag in Berlin: "Also, erst einmal verurteilen wir diese Tat in aller Schärfe. Das haben wir gestern auch deutlich gemacht. Zweitens gibt es dringenden weiteren Klärungsbedarf. Also, es ist längst nicht das auf dem Tisch und es sind längst auch nicht die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen worden. Drittens stimme ich all denen zu, die sagen, sagen gerade was auch die sowieso schon limitierten, aber was Rüstungsexporte anbelangt, kann das nicht stattfinden, in dem Zustand in dem wir im Augenblick sind." Nach wochenlangem Dementi hatte Saudi-Arabien am Samstag eingestanden, dass der Kolumnist der "Washington Post" im Konsulat des Königsreichs in Istanbul getötet worden sei. Der Darstellung Saudi-Arabiens zufolge kam Chaschoggi bei einem Kampf mit Personen ums Leben, die er in dem Konsulat getroffen habe.