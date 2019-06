Am Dienstag kam es im Bundestag zu bewegten Szenen, im Einsatz für mehr Klimaschutz. Jugendliche gingen in die Mitte des Plenarsaals, stellten sich tot und hielten ein Banner hoch, mit der Aufschrift "Eure Klimapolitik = Katastrophe". Allerdings war dies keine Reguläre Sitzung, sondern eine der Aktion "Parlament und Jugend". Dementsprechend gelassen blieb Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble: "Denjenigen, die sich da unten hingelegt haben, denen sage ich, wenn wir jetzt in einer ordentlichen Bundestagssitzung wären, müsste ich irgendwie dafür sorgen, dass sie da weggehen. Jetzt würde ich sagen, bleiben Sie ruhig liegen. Ich sage allerdings, morgen Mittag um zwölf Uhr muss ich hier die Sitzung des Bundestags eröffnen. Und bis dahin sollten Sie sich entfernt haben." Bei dem Planspiel übernehmen Jugendliche die Rolle von Abgeordneten, Debatten werden dabei ebenso nachgestellt wie Meinungsverschiedenheiten - das Banner wurde den Protestierenden dann auch direkt von anderen Abgeordneten aus der Hand gerissen. Mitglieder der fiktiven Unionsfraktion buhten den Klimaprotest aus. Maximilian Reimann, der sich an der Aktion beteiligt hatte, sagte im Anschluss: "Die Reaktion von Schäuble ist cool, aber Coolness brauchen wir nicht mehr, wir brauchen Panik. Aber Panik im guten Sinne, die konstruktiv funktioniert und die Klimakrise bewältigt. (SCHNITT) Ich denke, an der aufgeladenen Stimmung sehen wir die Emotionalität des Themas. Hätten wir uns das nicht getraut, diesen Protest durchzuziehen - wir haben das innerhalb von vier Tagen organisiert, innerhalb von drei Tagen, um genau zu sein wir haben jeglichen Mut zusammen genommen im höchsten Haus diesen Protest fortzusetzen. Das bedeutet: Diese Jugend kämpft für ihre Zukunft, und das muss endlich wahrgenommen werden von der Bundesregierung, aber auch von der Opposition." Auch dafür wurde er von den "Kollegen" ausgebuht. "Denn diesen, Jugend und Parlament - ein Planspiel... und bei der Rede des Bundestagspräsident, so eine derartige Aktion zu machen, das finde ich eigentlich der Würde dieses Hauses und der Ehre dieses Planspiels überhaupt nicht angemessen. Fridays for Future hat nicht die Bühne Bundestag. Hier geht es wirklich darum, dass Abgeordnete Menschen einladen und diese Menschen dann parlamentarische Demokratie erlernen sollen. Und das hier eine Bühne genutzt wird, also, es muss nicht sein." Das Jugendparlament fand im Beisein der Presse statt und wurde live vom Deutschen Bundestag übertragen.