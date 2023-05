von Nele Spandick Die Ampelkoalition wollte die Kinderarmut abschaffen. Bisher aber streiten sich Grüne und FDP bei der Kindergrundsicherung nur wie der Nachwuchs in der Sandkiste.

Da war mal eine Frau in der Beratung, die hat auf den Zettel an Renate Starks Computer gezeigt. BUT steht darauf. Die Frau fragte: "Heißt Ihr Mann so?" Stark lacht noch heute, wenn sie davon erzählt. Ihr Mann heißt natürlich nicht But, die Buchstaben stehen für ein Familienförderpaket: "Bildung- und Teilhabe", abgekürzt "BuT". Der Zettel soll sie erinnern: Bloß nicht vergessen! Das gibt es auch noch!