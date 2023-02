Wie die Finnen Wohnungslosigkeit bekämpfen – und was wir davon lernen könnte: Ein Besuch der Bauministerin in Helsinki

von Nele Spandick Finnland hat kaum noch Wohnungslose. Klara Geywitz möchte auf einer Reise herausfinden, ob das Rezept der Skandinavier auf Deutschland übertragbar ist.

"Home" steht auf der Fußmatte von Petri Olavimyllynen. Eigentlich nicht ungewöhnlich, doch an diesem Ort zu diesem Zeitpunkt wirkt es fast so, als sei sie extra für die Gäste platziert worden. Olavimyllynen wohnt seit August hier, er trägt eine Kappe, auf der "Suomi" steht, Finnland auf finnisch. In seiner Wohnung hat er blaues Licht installiert, das indirekt den Fernseher anleuchtet. Ein Fahrrad steht im Eingang, eine Lichterkette liegt dekorativ auf dem Tisch.

Bevor Olavimyllynen hier einzog, hatte der Finne keine Wohnung. Sieben Jahre lang wohnte er in einem Obdachlosenheim. Er hat sich freiwillig gemeldet, heute seine Wohnung zu zeigen. Er ist stolz darauf.