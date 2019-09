Weltweit sind am Freitag Millionen von Menschen auf die Straßen gegangen, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. In Berlin waren der Polizei zufolge 100.000 Menschen unterwegs, die Veranstalter gingen sogar von 270.000 aus. Mit dem Klimaschutzpaket der Bundesregierung, das die Große Koalition am selben Tag in Berlin vorstellte, sind viele Klimaaktivisten nicht einverstanden. Ein milliardenschweres Förderprogramm mit Preis-Aufschlägen auf Sprit oder Heizöl reicht Michael Schäfer vom WWF nicht aus: "Während heute in ganz Deutschland Hunderttausende Gesetze wollen, die die Pariser Klimaziele wirklich erreichen, haben wir nur ein Paket von Ankündigungen bekommen, das weit davon entfernt ist, diese Ziele zu erreichen. Es ist eine Mischung aus Vertagen, Verzagen und Versagen, was wir erleben. Beim Erneuerbaren-Energien-Ausbau wurden sogar neue Hürden aufgebaut. Die kleinen Fortschritte, die das heute bringt, die sind bei weitem nicht genug, um auch nur die selbst gesteckten Ziele der Regierung zu erreichen. Denn da geht es ja darum, bis 2030 unseren Verbrauch von Öl, Gas und Kohle zu halbieren. Davon ist das, was heute beschlossen wurde, meilenweit entfernt." Um ihren Unmut kundzutun, griffen andere zu drastischeren Maßnahmen. Die weltweit aktive Bewegung Extinction Rebellion hielt am frühen Abend einen Sitzstreik am Potsdamer Platz ab und legte somit den Verkehr lahm. Friedlich und ohne Ordnungswidrigkeiten wiesen Vertreterinnen und Vertreter der Fridays-For-Future-Bewegung auf das in ihren Augen misslungene Klimapaket hin. Luisa Neubauer rief zu weiteren Aktionen auf: "Wir schreiben heute Geschichte, wir zeigen gerade heute, wie krass weit wir sind, wie sehr wir einstehen für eine gerechte, und klimageschützte Welt. Und wir zeigen, dass wir nicht aufgeben, auch wenn woanders in politischen Räumen gerade verhindert wird, dass echter Klimaschutz passiert. Wir machen weiter, es wird weitere globale Streiks geben, und wir zählen auf jede und jeden Einzelnen von euch, heute weiter mit uns zu streiken und diese Mission fortzuführen, weil das heute, das ist nicht das Ende, das ist der Anfang." "Politik ist das, was möglich ist", hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel gesagt - mit Blick auf die Kritik von Grünen und Umweltgruppen, die vor allem den CO2-Preis als zu niedrig kritisierten, der 2021 mit zehn Euro pro Tonne CO2 beginnt und bis 2025 auf 35 Euro steigt. Benzin oder Diesel werden so an der Tankstelle inklusive Mehrwertsteuer um bis zu zwölf Cent teurer. Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) räumte ein: Fridays for Future habe uns alle aufgerüttelt. Die, die die Bewegung einst losgetreten hatte, meldete sich am Abend per Videostream in Stockholm zu Wort. Greta Thunberg begrüßte ihre schwedischen Landsleute aus New York City, wo sie am Samstag beim Klimagipfel der Vereinten Nationen sprechen wird. Für sie beginnt erst der Streiktag, der der erste einer ganzen Streikwoche ist. Die Internetseite "Globalclimatestrike" hatte zu Aktionen bis zum 27. September aufgerufen.