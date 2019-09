HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-TON Olaf Scholz (SPD), Bundesfinanzminister und Vizekanzler: "Wenige Meter von uns demonstrieren viele Tausende für mehr Klimaschutz, Fridays For Future hat uns alle aufgerüttelt und in Erinnerung gerufen, dass wir Schritte jetzt gehen müssen, die wir in den vergangenen Jahren nicht gegangen sind. Und das muss glaube ich auch am Anfang immer selbstkritisch gesagt werden: Wir haben in der Vergangenheit für den Klimaschutz nicht genug erreicht und der Ausstoß von CO2 sinkt nicht schnell genug." // "Mit dem Klimaschutzpaket machen wir jetzt ernst. Und dabei wird ein neuer Weg beschritten, der viele viele Aspekte umfasst, insbesondere massive Investitionen in den Klimaschutz. Es geht allein bis 2023 um mehr als 54 Milliarden Euro. Das ist eine große Menge." // "Die wichtigste Entscheidung haben wir schon getroffen, nämlich aus der Kohleverstromung auszusteigen. Nachdem wir uns vor einigen Jahren vorgenommen hatten aus der Nutzung der Atomenergie auszusteigen, was bald vollendet sein wird, ist das das nächste große Ding, das wir in der Klimapolitik auf den Weg bringen. Ich halte das für eine ganz wichtige Entscheidung. Wir müssen mit all dem, was wir heute tun, dafür Sorge tragen, dass das auch tatsächlich funktioniert." // "Denn wir haben uns hier auch vorgenommen, dass wir nicht nur die Dinge auf den Weg bringen, sondern dass wir das die ganze Zeit über auch miteinander betrachten, dass wir ein Monitoring durchführen, das wir im Rahmen des Klimaschutzgesetz sehen, wie weit sind wir gekommen, wie weit sind die einzelnen Sektoren vorangeschritten und was ist zu tun, damit wir diese Ziele auch tatsächlich erreichen." // "Da geht es zum Beispiel um eine Ticketsteuer auf Flugreisen, die wir weiter ausbauen, um gleichzeitig möglich zu machen, dass Bahntickets billiger werden. Dann gibt es zum Beispiel um eine Reform der Kfz-Steuer, die dazu beiträgt, dass ein hoher CO2-Verbrauch sich auch in einer höheren Kfz-Steuer niederschlägt, das jeder, der ein neues Auto kauft, darum geht es, dann jeweils bei seiner Kaufentscheidung bedenken kann. Und es geht natürlich auch darum, wie wir zum Beispiel bei dem Lkw-Verkehr und der Lkw-Maut dafür Sorge tragen, dass die CO2-Belastung eine Rolle spielt, bei der Bepreisung. Auch das wird eine weitere Einnahmequelle sein. Dann kommen am Ende die Einnahmen aus den Zertifikaten dazu, die wir miteinander hier an diejenigen ausgeben wollen, die CO2 emittieren und solche Heiz- und Kraftstoffe in den Verkehr bringen." // "Ich glaube also, dass das ein sehr kraftvolles Paket ist das, das uns viele Möglichkeiten schafft, dass es in der Lage ist, den Klimawandel aufzuhalten, und weil wir uns vorgenommen haben, immer wieder zwischendurch nachzuschauen, wo wir stehen, wird es diesmal auch besser gelingt, die Ziele nicht zu verfehlen."