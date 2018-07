Erneute Sitzung des Koalitionsausschusses am Dienstagabend im Kanzleramt. Nach der Einigung der Unionsparteien auf einen Asylkompromiss hatte die SPD Bedenken geäußert. SPD-Chefin Andrea Nahles hatte von einem erheblichen Beratungsbedarf gesprochen. Für Kritik bei den Sozialdemokraten sorgen vor allem die von CDU und CSU vereinbarten Transitzentren, in denen bereits in anderen EU-Staaten registrierte Migranten untergebracht werden sollen. Nach der Sitzung im Kanzleramt sagte Nahles, es seien zwar Fortschritte erzielt worden. Man sei aber noch nicht ganz zusammen. Auch Bundesfinanzminister und Vize-Kanzler Olaf Scholz äußerte sich zuversichtlich: "Wir sind fest davon überzeugt, dass wir zu guten Regelungen miteinander kommen werden. Es ist ja so, dass es dort schon eine Regierung hat. Die besteht aus CDU, CSU und SPD. Und zusammen kriegen wir dann eine vernünftige, pragmatische, gesetzlich ordentliche Regelung hin. " Nahles kündigte an, die Beratungen mit der Union würden am Donnerstag fortgesetzt. Was auch immer die SPD mit der Union in der Flüchtlingspolitik vereinbaren werde, werde weder dem Koalitionsvertrag noch dem Fünf-Punkte-Plan der SPD widersprechen. Andernfalls werde sie nicht zustimmen. Bundesinnenminister Horst Seehofer will am Donnerstag nach Wien reisen, um mit der österreichischen Regierung ein Abkommen zum Umgang mit Flüchtlingen auszuhandeln. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz kündigte an, er werde keine Verträge zulasten seines Landes abschließen.