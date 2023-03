Nico Fried freut sich, von Ihnen zu hören. Schicken Sie ihm eine E-Mail an fried.nico@stern.de

Ein Koalitionsausschuss kann die Wirkung einer Katharsis haben: Für ein paar Stunden sehen Politiker auch mal den Menschen in anderen Politikern.

Hinterher ist immer alles wieder gut. So war es auch diesmal nach dem Koalitionsausschuss der Ampel-Parteien. Vorher beschimpft man sich gegenseitig über die Medien, die das genauso dankbar berichten, wie ihre gestrengen Kommentatoren eine Zeitungsseite weiter das schlechte Klima in der Koalition staatsbürgerlich besorgt kommentieren. Dann aber reden die sogenannten Spitzen von SPD, Grünen und FDP miteinander, beugen sich viele Stunden und in Etappen über Probleme, die sie wochenlang vor sich hergeschoben haben, und präsentieren Ergebnisse, auch wenn noch nicht alle Fragen beantwortet wurden.