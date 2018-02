In Berlin ringen die Unterhändler von Union und SPD um eine finale Einigung und den Abschluss der Koalitionsverhandlungen. Doch ob am Sonntag wie geplant ein Ergebnis stehen wird, blieb bislang offen. Die Parteien hatten aber im Vorfeld bereits Puffer-Tage eingeplant so dass auch am Montag ein Abschluss der Gespräche möglich wäre. Doch den ganzen Tag gab es Rätselraten unter den wartenden Journalisten. Optimistisch zeigte sich Bundesentwicklungsminister Gerd Müller von der CSU. "Ja, wir schaffen das, bin ich sicher, klar." Zurückhaltender hatte sich am Vormittag die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig geäußert: "Wir verhandeln die Bundesregierung, und für so was hat man in der Regel vier Wochen Zeit. Wir haben jetzt nur eine Woche Zeit. Das ist sehr ambitioniert, und es bringt ja auch nichts, jetzt Druck zu machen, schnell fertig zu werden. Und nach einer Woche sagen wieder alle, was haben die da für ein Quatsch verhandelt. Dann bin ich schon dafür, dass man sich lieber noch einen Tag mehr Zeit nimmt. Am Ende muss für die Bürgerinnen und Bürger etwas Vernünftiges herauskommen." Für Proteste vor dem Willy-Brandt-Haus sorgte die Klimapolitik. Eine Protestaktion von Greenpeace wurde von der Polizei geräumt, weil diese den Zugang zum Willy-Brandt-Haus blockierte. Die Greenpeace Anhänger forderten von den verhandelnden Parteien das deutsche Klimaziel für 2020 nicht, wie bereits gestern in den Verhandlungen vereinbart aufzugeben und stattdessen die Kohleverstromung drastisch einzuschränken. Die Streitpunkte in der SPD-Zentrale sollen die Themen Gesundheit und Arbeitsrecht sein. Beim Thema Wohnen und Miete hatte die Arbeitsgruppe bereits eine Einigung erzielt. CDU, CSU und SPD haben sich auf ein rund vier Milliarden Euro umfassendes Paket im Wohnungsbau geeinigt. Nach Angaben der SPD-Politikerin Natascha Kohnen sind mehr als zwei Milliarden Euro bis 2021 für den sozialen Wohnungsbau vorgesehen. Zudem solle ein Bau Kindergeld für Familien eingeführt werden dass rund 1,7 Milliarden Euro koste sagte der CDU-Politiker Bernd Althusmann.