Union und SPD haben bei ihren Koalitionsverhandlungen in der Nacht zu Freitag ein milliardenschweres Bildungs- und Forschungspaket beschlossen. Die Spitzenrunde aus 15 Politikern einigte sich dabei auf ein Volumen von elf Milliarden Euro: Das Paket beinhaltet von einer verbesserten Betreuung in Kita und Schule über höhere Forschungsausgaben bis zur Aufstockung der Bafög-Förderung ein Bündel unterschiedlicher Maßnahmen. Am Freitag soll erstmals die sogenannte große 91-er Runde der drei Parteien zusammenkommen, damit alle Arbeitsgruppen Bericht erstatten können. Danach will man entscheiden, wie die verbleibenden Streitthemen am Wochenende beraten werden sollten. Mehrere Politiker von Union und SPD deuteten an, dass man vielleicht noch Montag und Dienstag für eine Einigung brauchen werde. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer bekräftigte aber das Ziel, sich bis Sonntag zu einigen.