"Stoppt den Krieg - Alle Besatzer raus aus Syrien" - in Köln haben am Samstag Kurden gegen von der Türkei initiierte Gefechte in Nordsyrien demonstriert. Hunderte Menschen nahmen an den Protesten teil. Die Veranstalter erwarteten in Köln rund 15.000 Teilnehmer. Auch in anderen deutschen Städten waren Kundgebungen geplant. Teilweise kam es zu gewaltsamen Übergriffen. Hier in Köln sollet ein Großaufgebot der Polizei Ausschreitungen verhindern. Die Demonstranten warfen Europa und den USA Untätigkeit angesichts der Lage in Syrien vor. "Die ganze Welt schaut zu, die ganze Welt schaut zu. Und das macht mich wahnsinnig." "Vor allem was ich selber nicht verstehe: Heute wird in den Medien erzählt, wir bekämpfen die PKK, wir bekämpfen die YPG. Aber in Wirklichkeit wird die kurdische Gesellschaft, die kurdischen Zivilisten in Rojava bekämpft, weil die Türkei jetzt selbst gesehen hat, wie stark die Kurden sind, wie eine Gemeinschaft entstanden ist." "Kurdische junge Leute, die haben sich geopfert für Europa und Amerika. Viele junge Leute wurden getötet von IS. Und jetzt haben Europa und Amerika die Kurden im Stich gelassen." Nicht nur kurdische Gruppierungen kritisieren, es gehe der Türkei nicht um die Sicherung der eigenen Grenzen, sondern um einen Feldzug gegen Kurden im Grenzgebiet. Die USA und die Türkei hatten sich am Donnerstag auf Schritte geeinigt, die zu einer Beruhigung der Lage sorgen soll. Washington und Ankara interpretierten den Pakt aber unterschiedlich: Während die USA von einer "Waffenruhe" sprachen, lehnte die Türkei diesen Begriff ab und erklärte, es gehe um eine "Pause" ihrer Offensive von fünf Tagen.