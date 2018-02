Im Karneval ist alles erlaubt, heißt es. Doch das alles nicht unbedingt gut sein muss, zeigten die Exzesse, die es am 11. November 2017 - dem traditionellen Karnevalsauftakt - gegeben hatte. Menschen betranken sich hemmungslos, pinkelten in großer Zahl in jede freie Ecke, erbrachen sich, hinterließen Müllberge oder lagen als Schnapsleiche dazwischen. Die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) mussten zeitweise den Betrieb stoppen, weil Menschen auf den Gleisen waren.

Daraufhin war ein Runder Tisch initiiert worden, um die Situation zu verbessern. Nun soll es unter anderem viel mehr Toiletten, mehr Absperrungen und Maßnahmen gegen Müll geben. Eine, die diese Entwicklung sehr bedauert ist Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos).







Reker: "Das hatte nichts mehr mit Karneval zu tun"

"Der Karneval ist in den letzten Jahren - oder eher Jahrzehnten - zu etwas geworden, das eher einem allgemeinen Besäufnis entspricht, als dem, was unsere Karnevalskultur ausmacht", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Sie bezog sich dabei auch auf die Exzesse, die es am 11. November 2017 - dem traditionellen Karnevalsauftakt - in ihrer Stadt gegeben hatte. "Ich will den Kölnern natürlich nicht sagen, wie sie Karneval feiern sollen", sagte Reker. "Aber das hatte nichts mehr mit Karneval zu tun."

Dennoch stellt sie auch klar: "Wir hadern nicht mit dem Karneval. Wir hadern mit denen, die ihn nicht verstehen."