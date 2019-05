"Wählt nicht die CDU/CSU, wählt nicht die SPD", forderte Youtuber Rezo in seinem inzwischen berühmten Video. Am Samstag vor der Europawahl schlossen sich ihm 70 der führenden deutschen Starts auf der Videoplattform an.

Dass diese Meinungsbekundungen CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer nicht schmecken, dürfte klar sein. Der Ausgang der Europawahl zeigt, dass ihre Partei bei den Jungwählern größtenteils unten durch ist – das liegt an ihren Positionen, aber auch, wie inzwischen im Konrad-Adenauer-Haus eingestanden wird, an der mangelhaften Kommunikation im Netz.

AKK will "die Diskussion sehr offensiv angehen"

Eine Möglichkeit, junge Wähler für die Union zu gewinnen, könnte es natürlich sein, die Positionen der CDU, etwa in Sachen Klimaschutz, zu überdenken. Eine weitere könnte die Neuausrichtung der Parteikommunikation sein.

Doch stattdessen steht der CDU nun das nächste Kommunikationsdesaster ins Haus. Von einem Journalisten auf die Videoaufrufe der Youtuber angesprochen, sagte Annegret Kramp-Karrenbauer: "Was wäre eigentlich in diesem Land los, wenn eine Reihe von 70 Zeitungsredaktionen zwei Tage vor der Wahl erklärt hätten (...): 'Wählt bitte nicht CDU und SPD'? Es wäre klare Meinungsmache vor der Wahl gewesen." Etwas verklausuliert fügte AKK hinzu: "Was sind eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich und welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen Bereich?" Über diese "sehr grundlegende Frage" werde sie "die Diskussion sehr offensiv angehen".

Die etwas kryptische Äußerung wollte die CDU-Chefin wenig später auf Twitter eigentlich klarstellen, machte aber irgendwie nichts besser. Es sei "absurd", ihr zu unterstellen, Meinungsäußerungen zu regulieren. Sie wolle lediglich "Regeln, die im Wahlkampf gelten". Welche Regeln das sein sollen, erläutert sie nicht. Klang aber noch immer sehr stark nach Meinungen regulieren. In einem zweiten Tweet sprach AKK von "einer Frage der politischen Kultur" und suggerierte, Youtuber hätten "zur Zerstörung demokratischer Parteien der Mitte" aufgerufen. Das wiederum klang sehr nach dieser unzulässigen Pauschalisierung, die sie und die Ihren gern Youtuber Rezo vorwerfen.

Wenn einflussreiche Journalisten oder #Youtuber zum Nichtwählen oder gar zur Zerstörung demokratischer Parteien der Mitte aufrufen, ist das eine Frage der politischen Kultur. Es sind gerade die Parteien der Mitte, die demokratische Werte jeden Tag verteidigen. #Rezo — A. Kramp-Karrenbauer (@akk) May 27, 2019

Auch nach der versuchten Klarstellung sei der CDU-Chefin ein Blick ins Grundgesetz ans Herz gelegt. Artikel 5, Absatz 1: "Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt."

Viel mehr muss zum Vorstoß von AKK nicht gesagt werden. Die Meinungsfreiheit gilt für Youtuber, genauso wie für andere Prominente, die vor der vergangenen Bundestagswahl für Angela Merkel geworben haben, und sie gilt auch für Zeitungsredaktionen – und zwar im analogen wie im digitalen Bereich. Und im Übrigen auch für Annegret Kramp-Karrenbauer. Wenn sie über die Regulierung der "Meinungsmache vor der Wahl" sinnieren möchte, kann sie das tun. Sie sollte dann aber nicht Vorsitzende der Regierungspartei CDU mit Ambitionen auf das Kanzleramt sein.