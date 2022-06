von Florian Schillat Der Koalitionsfrieden wird derzeit auf eine harte Probe gestellt: SPD, Grüne und FDP tragen allerhand Konflikte aus. Die Zeit des ganz großen Miteinanders ist offenkundig vorbei.

Nicht so, nicht mit uns, nichts zu machen: Bei immer mehr Themen driften die Ampel-Parteien auseinander, preschen mit Ansagen nach vorn oder bremsen die Koalitionspartner mit Absagen aus. Die Zeit der ganz großen Gemeinsamkeit und Geschlossenheit ist offenkundig vorbei.

Wollten SPD, Grüne und FDP vor ungefähr einer Zeitenwende "auf Augenhöhe" (Bundeskanzler Olaf Scholz) den "Status quo überwinden" (Bundesfinanzminister Christian Lindner), deutet sich nach 187 Tagen an der Regierung eine neue Eigenwilligkeit unter den Koalitionären an.

Viele Konflikte in der Ampel-Koalition

In der Koalition werden allerhand Konflikte ausgetragen, es gibt Krach an allen Ecken:

Die Absatzbewegungen dürften auch eine Folge der vergangenen Landtagswahlen sein, die eine erste Bewertung von Politik und Profil der Parteien bedeuteten – und eindeutige Gewinner kannte: CDU und Grüne.

Beide Parteien setzen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen nun schwarz-grüne Bündnisse ins Werk, auch auf Bundesebene gewinnt Schwarz-Grün an Zuspruch – während Sozialdemokraten und Liberale in aktuellen Umfragen an Zustimmung verlieren. Kurzum: Die Grünen profitieren, SPD und FDP wollen sich nun offenkundig profilieren, um sichtbarer und präsenter zu werden.

Ein unheilvoller Mix: Die Grünen strotzen vor Kraft und Selbstbewusstsein, daneben ringen SPD und FDP um Wahrnehmung. Der Ton im Ampel-Bündnis könnte schärfer werden, die neue Eigenwilligkeit in noch härteren Auseinandersetzungen gipfeln. Die Konflikte würden dann nicht weniger.