O-Ton Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Verteidigungsministerin: "Wir erleben zurzeit eine Situation in Nordsyrien, die uns alle miteinander nicht zufriedenstellen kann. Wir erleben, dass Menschen getötet werden, dass sie vertrieben werden. Die Bilder gehen um die Welt. Aber darüber hinaus bleibt es bei der Tatsache, dass ein Land, das die Türkei, unser Nato-Partner, berechtigte Sicherheitsinteressen hin oder her, völkerrechtswidrig Gebiet annektiert hat. Dass Menschen dort vertrieben werden. Und das kann uns nicht ruhen lassen. Und deswegen werde ich morgen die Gelegenheit nutzen, mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Verteidigungsministerium europäisch, aber auch von anderen Nato-Partnern, entsprechende Gespräche zu führen und auszuloten, ob dieses Ziel, das ich eben beschrieben habe, erreichbar ist. Zuerst einmal geht es ja darum, dass wir eine politische Vereinbarung bekommen. Es ist anvisiert bzw. auch angekündigt vom französischen Staatspräsidenten, von der deutschen Kanzlerin, auch vom britischen Premierminister, dass man sich gemeinsam treffen will mit dem türkischen Staatspräsident, um auch über diese Situation zu reden. Ganz sicher ist es so, dass Russland eine Schlüsselrolle spielen wird. Das heißt, bis wir zu einer politischen Verständigung kommen, kann es noch ein Stück dauern. Aber mir war es wichtig, dass wir in dieser Situation nicht nur zuschauen, sondern dass wir selbst auch aktiv werden."