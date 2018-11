O-Ton Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU-Generalsekretärin: "Diese CDU, meine CDU, ist eine großartige Partei. Alleine schon wegen ihrer Mitglieder. Sie ist eine Partei, die stark ist. Sie muss nicht erst wieder großartig werden, sie muss nicht erst wieder stark werden. Aber das, was sie wieder zeigen muss, das ist die Rückbesinnung auf das, was sie ausmacht, die Rückbesinnung auf diese Stärke. SCHNITT. Aber vor allen Dingen habe ich gespürt, dass diese Partei eines nicht will: Sie will keine Partei werden wie in der Kategorie von "Entweder-Oder-Denken". Sie will eine Partei bleiben, die das Verbindende, die das Zusammenhaltende über das Trennende stellt. Sie will eine Partei bleiben, die ihrem Anspruch, den die CDU im Namen trägt, nämlich als Union, auch gerecht wird. Dies und diese Erfahrungen zusammen mit meinen langjährigen Erfahrungen in der Parteiarbeit, sei es als Stadtverbands-Vorsitzender, als Vorsitzender einer Vereinigung, als Vorsitzender eines Landesverbandes, zusammen mit meinen fast 18 Jahre Regierungserfahrung und zusammen mit meinen Erfahrungen in den Wahlkämpfen, sowohl in der Frage, wie man mit einem Team aus der Opposition heraus in Regierungsverantwortung kommt aber eben auch, wie man es immer und immer wieder schafft, in dieser Regierungsverantwortung zu bleiben und ein Land positiv zu prägen. Dies alles bringe ich ein, um gemeinsam mit den Mitgliedern diese Ziele, die ich eben beschrieben habe, zu erreichen."