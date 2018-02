Ihre Rede vor der Wahl zur Generalsekretärin schloss Annegret Kramp-Karrenbauer am Montag auf dem CDU-Sonderparteitag mit einem Vergleich, der auf die gerade zu Ende gegangenen Olympischen Winterspiele verwies. O-Ton: "Ich sage Euch offen, mein Lieblingsmoment und mein Lieblings-Olympionike, das war die deutsche Eishockey-Mannschaft. Nicht nur, weil sie eine historische Medaille gewonnen hat, sondern weil diese Mannschaft etwas gelebt hat, was wir brauchen. Weil klar war, das ist nicht eine Ansammlung von einzelnen Stars, sondern der Star ist die Mannschaft. Und das ist es, worauf es ankommt, der Star ist die CDU. Es geht nicht darum, wer jeder Einzelne in der CDU glänzt. Es geht darum, dass unsere Partei glänzt. Dafür müssen wir arbeiten, dafür müsst Ihr mittun, dafür bitte ich Euch um Euer Vertrauen." Und das erhielt die 55-jährige, bisherige Ministerpräsidentin des Saarlandes dann auch, mit einem sehr deutlichen Ergebnis. O-Ton: "Es wurden abgegeben für Annegret Kramp-Karrenbauer 785 Stimmen, damit 98,87 Prozent Zustimmung." Das verband sie dann umgehend mit einer eindeutigen Ansage. O-Ton: "Ich nehme die Wahl an. Ich bedanke mich für das Vertrauen. Und ich sage Euch aber auch, jeder, der mich gewählt hat, der ist jetzt auch verpflichtet, mitzuarbeiten an genau dieser Partei, die uns allen so am Herzen liegt, vielen Dank." CDU-Chefin Angela Merkel hatte Kramp-Karrenbauer vor einer Woche als Nachfolgerin von Peter Tauber vorgestellt und mit der Personalie für Überraschung gesorgt. Es ist das erste Mal, dass eine Ministerpräsidentin in ein Parteiamt wechselt. Viele sehen in Kramp-Karrenbauer eine potenzielle Nachfolgerin Merkels.