Winfried Kretschmann, 74, in der Bibliothek der Villa Reitzenstein, seinem Amtssitz hoch über Stuttgart

Winfried Kretschmann: "Was die Letzte Generation tut, halte ich schlichtweg für sinnlos"

Herr Kretschmann, wir wollen mit Ihnen über Glauben und Optimismus reden. Können Sie verstehen, dass viele Menschen derzeit nicht besonders optimistisch in die Zukunft blicken?

Angesichts der vielen dystopischen Szenarien verstehe ich das. Ich würde aber immer unterscheiden zwischen Optimismus und Zuversicht. Optimismus hat ein bisschen was Schales. Optimismus glaubt einem niemand so richtig, der Mensch ist eher auf negative Nachrichten gepolt durch seine Evolution. Bei Optimismus denkt man immer: Na ja, der ist gerade etwas high. Zuversicht dagegen muss auf Tatsachen gegründet sein.