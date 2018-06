Hier lesen Sie den Kommentar "Schluss mit der Hysterie um die vermeintlich hohe Flüchtlingskriminalität" von stern-Autor Walter Wüllenweber.





Das Leben in Deutschland wird gefährlicher, weil immer mehr kriminelle Flüchtlinge ins Land kommen: Dieser These widerspricht stern-Autor Walter Wüllenweber vehement in einem Kommentar, den er im stern und auf stern.de veröffentlicht. Schluss mit der Hysterie, sagt Wüllenweber. Wir leben so sicher wie nie zuvor. Der Kommentar sorgt für einen Sturm an Reaktionen. Lob und Tadel. Hier antwortet der Autor auf die Aussagen in den Sozialen Medien.