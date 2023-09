Rot-Rot-Grün regiert in Thüringen, die rechnerische Mehrheit aber hat die Opposition – wenn sie zusammen stimmt. Nun votiert die AfD erstmals geschlossen für einen Steuersenkungs-Gesetzentwurf der CDU und bringt diesen so durch den Landtag. Die SPD ist empört, ebenso wie so mancher Thüringer.