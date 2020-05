Thüringens Ex-Ministerpräsident Thomas Kemmerich hat an einem Protest gegen die Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie teilgenommen und damit heftige Kritik auf sich gezogen. Seine Teilnahme bestätigte der FDP-Politiker am Samstagabend selbst bei Twitter. Er habe an einer Veranstaltung in Gera für "Verhältnismäßigkeit und einen Corona-Exit mit Maß und Mitte" teilgenommen, schrieb Kemmerich. In mehreren deutschen Städten hatten am Samstag Tausende gegen die Maßnahmen in der Pandemie demonstriert.

Heute habe ich an einer Veranstaltung in #Gera teilgenommen. Für Verhältnismäßigkeit und einen #Corona-Exit mit Maß und Mitte. Veranstalter war Peter Schmidt, Unternehmer und Mitglied im #CDU #Wirtschaftsrat. Es gab zwei Redner: der anmeldende Unternehmer und ich. #NoAfD pic.twitter.com/XcJ432YdbN — Thomas L. Kemmerich (@KemmerichThL) May 9, 2020

Die Demonstration war von einem Mitglied des örtlichen CDU-Wirtschaftsrats organisiert worden. Hunderte Menschen nahmen daran teil, der Unternehmer und Kemmerich hielten Ansprachen. Laut Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) und einem Bericht des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" (RND) nahmen an der Kundgebung auch AfD-Vertreter teil.

FDP-Politiker resigniert: "Ich habe keine Lust mehr, mich für Thomas Kemmerich zu rechtfertigen"

Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) schrieb zu einem Foto, das Kemmerich in dem Protestzug zeigte: "Abstand halten oder Mundnasenschutzbedeckung? - Fehlanzeige! Vorbildfunktion? - Fehlanzeige!"

Abstand halten oder Mund/Nasenschutz/Bedeckung? - Fehlanzeige!

Vorbildfunktion? - Fehlanzeige! https://t.co/tKY7qk1DGl — Bodo Ramelow (@bodoramelow) May 9, 2020

Darüber hinaus verbreitete Ramelow das Twitter-Posting des stellvertretenden Vorsitzenden der FDP-Fraktion Saarbrücken, Tobias Raab, der das Verhalten Kemmerichs als "zum Schämen" bezeichnete. "Ich habe keine Lust mehr, mich für Kemmerich zu rechtfertigen - er ist entweder völlig lernresistent oder hat ein Problem mit der Abgrenzung von Rechten - beides geht in seiner Position nicht", schrieb Raab weiter.

Ich hab keine Lust mehr, mich für @KemmerichThL zu rechtfertigen. Er ist entweder völlig lernresistent oder hat ein Problem mit der Abgrenzung von Rechten. Beides geht in seiner Position nicht. Beides ist zum schämen. Auch wenn andere das diplomatischer ausdrücken. #Kemmerich 1/2 — Tobias Raab (@TobiRaab) May 9, 2020

Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) kritisierte, dass der FDP-Politiker sich dafür lobe, zusammen mit der AfD und Verschwörungstheoretikern "gegen Verantwortung für unser aller Gesundheit" aufzulaufen.

Kritik an Kemmerich kommt auch vermehrt aus der eigenen Partei. "Liberal sein heißt nicht, aus Prinzip gegen etwas zu sein, gerade, wenn es Menschen schützt", schrieb die Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann bei Twitter.

Die FDP braucht keine Maaßens, Palmers oder Sarrazins. Liberal sein heißt nicht, aus Prinzip gegen etwas zu sein, gerade, wenn es Menschen schützt. Wir kümmern uns. https://t.co/nnmhAGzIuh — Marie-Agnes Strack-Zimmermann (@MAStrackZi) May 9, 2020

Ria Schröder, die Vorsitzende der Jungen Liberalen, erklärte, ohne Kemmerich namentlich zu nennen, "wer bewusst Hygienemaßnahmen missachtet und sich mit Rechtsextremen einreiht, der ist nicht Mitte, sondern gefährdet uns alle und untergräbt die konstruktive Arbeit" der FDP.

Corona verlangt uns allen viel ab. Aber wer bewusst Hygienemaßnahmen missachtet und sich mit Rechtsextremen einreiht, der ist nicht Mitte, sondern gefährdet uns alle und untergräbt die konstruktive Arbeit, die die @fdp in Parlamenten und Landesregierungen seit Wochen leistet. — Ria Schröder (@ria_schroeder) May 9, 2020

Der FDP-Politiker steht nicht zum ersten Mal wegen seines Verhaltens in der Kritik. Kemmerich war am 5. Februar mit Stimmen von AfD, CDU und FDP in Thüringen zum Ministerpräsidenten gewählt worden, was bundesweit für Entrüstung und Proteste sorgte. Drei Tage nach seiner Wahl trat er zurück.