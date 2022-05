Im NRW-Wahlkampf stieß Roth am vergangenen Samstag auf die weiße Taube, das Symbol der Friedensbewegung

Kaum jemand steht so sehr für den Erfolg und die Erschütterungen der Grünen in diesen Zeiten: Ein Abend mit Claudia Roth

von Nele Spandick Der Ukraine-Krieg stellt alte Gewissheiten der Grünen auf einen harten Prüfstand. Claudia Roth verkörpert die historische Zeitenwende wie kaum eine andere Politikerin. Was treibt sie an?

Claudia Roth hat sich extra noch mal umgezogen. "Uuund?", fragt sie und zeigt auf ihr Outfit, ein kurzes, schwarzes Kleid mit aufgestickten Silber-Blumen. Es kommt selten vor, dass sie nicht die Bunteste im Raum ist, aber heute schmieren sich die Leute Glitzer ins Gesicht und schwenken Regenbogenfahnen. In Claudia Roths Jahr ist es ein ganz wichtiger Abend: Eurovision Song Contest. Über ihr hängen Stoffblumen und Filzbienen von der Decke, an der Theke gibt es Slush-Eis. Sie feiert im abgesperrten Bereich einer Kölner Schwulenbar mit grünen Politikerinnen und Wahlkämpfern. Alle sind euphorisch. Aber niemand ist so unironisch begeistert wie Roth.