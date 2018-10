Großer Jubel bei den Grünen: Mit rund 20 Prozent nach den ersten Hochrechnungen hat die Partei um ihren Spitzenmann Tarek Al-Wazir ein Traumergebnis eingefahren. Die Grünen konnten ihr Ergebnis im Vergleich zur Landtagswahl vor fünf Jahren um rund 9 Prozent verbessern. Al-Wazir hatte vor den Wahlen angekündigt, seine Partei so stark zu machen, dass niemand an ihr vorbeikäme. Dieses Ziel dürften die Grünen erreicht haben: sie haben mit die besten Karten im kommenden Verhandlungspoker um eine Regierungsbildung in Hessen. Große Enttäuschung herrschte bei der CDU. Die Partei des amtierenden Ministerpräsidenten Volker Bouffier musste hohe Verluste einstecken. Nach ersten Hochrechnungen blieb die CDU zwar mit rund 27 Prozent stärkste Kraft in Hessen. Doch verlor die Partei rund 11 Prozent der Stimmen im Vergleich zur letzten Wahl. Allerdings könnte eine Fortsetzung der schwarz-grünen Koalition nach den Prognosen von ARD und ZDF wegen der großen Stimmengewinne der Grünen möglich sein. Bei der SPD gab es lange Gesichter, viele ihrer Anhänger verfolgten enttäuscht die Bekanntgabe der ersten Hochrechnungen. Denn auch die SPD verlor rund 10 Prozent ihrer Stimmen und landete bei rund 20 Prozent. Die FDP konnte rund 7 Prozent gewinnen, die Linke landete bei rund 6,5 Prozent. Die AfD zog mit rund 12 Prozent erstmals in den hessischen Landtag ein. Die Wahlbeteiligung war mit rund 67,5 Prozent etwas geringer als bei der Landtagswahl vor fünf Jahren. Zur Abstimmung aufgerufen waren in Hessen knapp 4,4 Millionen Wahlberechtigte.