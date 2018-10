HESSISCHER WIRTSCHAFTS- UND VERKEHRSMINISTER UND GRÜNEN-SPITZENKANDIDAT TAREK AL-WAZIR "Wir sind die Gewinner dieses Wahlabends, und darauf können wir Stolz sein. So grün war Hessen noch nie, und wir können Stolz sein, dass wir aus einer Regierung heraus in eine Wahl gegangen sind und mit dem, was wir in den letzten fünf Jahren gemacht haben, offensichtlich so viel Vertrauen bei den Hessinen und Hessen gewonnen haben, dass sie uns ihre Stimme gegeben haben. Und ich glaube...(Jubel) Es gab sehr viele Menschen, die in diesem Wahlkampf auf uns zugegangen sind und uns gesagt haben, wir finden es gut, dass ihr euch um die Sache kümmert, wir finden es gut, dass ihr euch nicht um euch selbst kreist, so wie die Große Koalition in Berlin. Wir finden es gut, was für Themen ihr nach vorne stellt. Und deswegen ist dieses Wahlergebnis auch ein Auftrag an uns, dass wir weitermachen, in Sachen Energiewende, in Sachen Agrarwende, in Sachen Verkehrswende. Und es ist auch ein Auftrag dafür diese offene Gesellschaft, auf die wir stolz sind, zu verteidigen."