Einen Grund zum Feiern gibt es ja bekanntlich immer, jedoch: Die Lage seiner CDU dürfte für den hessischen Ministerpräsidenten derzeit keiner sein. Vor der Landtagswahl am 28. Oktober tingelt Volker Bouffier durchs Land, besucht Mittelständler wie zum Beispiel hier die Apfelkelterei Müller in Butzbach. Im Gepäck immer seine Botschaft: Hessen ist stark. Hessen muss stark bleiben. "Hessen ist ein starkes Land mit wirklich hervorragenden Arbeitsergebnissen. Die Menschen leben gerne hier, sie leben gut hier und sie möchten natürlich nicht, dass sich das verschlechtert und dann geht es um die Frage. Wer hat gezeigt, dass er es kann? Wir. Wer hat gezeigt, dass er eine Regierung führen kann ohne Krawall, ohne Dauerstress? Das haben wir auch gezeigt. Und wer ist erfolgreich in seiner Arbeit? Wir sind sehr erfolgreich." Doch auch die Hessen-CDU kann sich nicht vom Negativtrend der Union im Bund abkoppeln. Nur noch 28 Prozent Zustimmung haben die Demoskopen von Infratest dimap in einer Umfrage für den Hessischen Rundfunk vom 24. September für die CDU in Hessen ermittelt. Das wären zehn Prozent weniger als bei der letzten Landtagswahl 2013 - ein schwerer Schlag für einen Landesvater wie Bouffier, dessen schwarz-grüne Koalition entgegen ersten Unkenrufen fünf Jahre quasi reibungslos funktioniert hat. Aber wo auch immer Volker Bouffier das Gespräch mit den Wählern sucht, ist das Thema ganz schnell die Bundespolitik. Sie gibt dem Wahlkampf des 66-jährigen heftigen Gegenwind. Das sehen auch viele Wähler so. "Hessen geht es nicht so schlecht, wie manche gerne hätten, aber der Bund tut das Übrige dazu, dass es kompliziert ist", sagt Markus Hossfeld. "Aber es wird spannend, aber ich denke, so Besuche vor Ort müssen einfach sein, gerade in diesen Zeiten auch." "Ich fühle mich von keiner Partei vertreten und dass die CDU so viel verliert, da ist sie selber schuld", sagt Lothar Maier. "Keiner will im Prinzip die AfD haben, aber die Frau Merkel treibt die Leute alle zur AfD, ganz alleine die Frau Merkel." "Das Problem ist, dass ein bisschen die Bundespolitik im Vordergrund steht", sagt Lukas Henkel. "Aber wenn wir mal schauen nach der bayerischen Landtagswahl denke ich schon, dass wieder die großen hessischen Themen in den Vordergrund rücken und ich meine Schwarz-Grün hat ja viele gute Sachen in Hessen gemacht." Aber auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Zeichen erkannt. Und sie betonte etwa eine Woche vor der Wahl, wie knapp es für die CDU in Hessen werden könnte: "Hessen war immer ein knappes Land. Es ging oft um einen Sitz und ganz, ganz wenige Anteile von Prozenten, und deshalb muss hier auch um jede Stimme gekämpft werden. Das ist uns bewusst. Und der Grat zwischen Stabilität und Fortsetzung einer guten stabilen, verlässlichen Politik und linken Experimenten ist sehr schmal. Und deshalb glauben wir, ist es angezeigt, dass wir mit voller Kraft, auch ich persönlich werde mich dort einbringen, in den nächsten Tagen noch daran arbeiten, dass diejenigen - und das sind viele -, die sich noch nicht entschieden haben, überzeugt werden, dass nur eine Stimme für die CDU, oder besser gesagt zwei Stimmen für die CDU, auch wirklich eine stabile Regierung garantieren." Gut eine Woche vor der Wahl liefern sich SPD und Grüne in Umfragen von ARD und ZDF ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den zweiten Platz hinter der CDU. Rechnerisch möglich wären demnach Dreierbündnisse aus Grünen, SPD und Linken oder auch aus SPD, Grünen und FDP. Eine Mehrheit für die amtierende schwarz-grüne Regierung ist hingegen in den Umfragen eher ungewiss.