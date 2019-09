Nach seiner Stimmabgabe wandte sich Ministerpräsident Michael Kretschmer via Twitter an die Wähler in Sachsen. "Gehen Sie wählen. Es geht darum, was wir in den kommenden Jahren erreichen können", hieß es in dem Tweet. Und weiter: "Es geht um die Zukunft von Sachsen."https://twitter.com/MPKretschmer/status/1168062768299356160