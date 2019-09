Rekordergebnisse für die AfD, historische Tiefstände für CDU und SPD: Die CDU hat die Landtagswahl in Sachsen trotz starker Verluste klar gegen die AfD gewonnen, in Brandenburg behauptet sich die SPD knapp vor den Rechtspopulisten. Doch die AfD wird laut Hochrechnungen in beiden Ländern zweitstärkste Kraft - wie zuvor schon in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern.

Fast 30 Jahre nach der deutschen Einheit bedeutet dies eine weitere Verschiebung der Parteienlandschaft. In beiden Ländern stehen schwierige Regierungsbildungen bevor. Im Bund dürfte sich die wackelige Große Koalition vorerst trotzdem stabilisieren, falls die Regierungschefs an der Macht bleiben. Aber welche Koalitionen sind überhaupt möglich?

Mögliche Koalitionen in Sachsen

In Sachsen hat die seit der Wiedervereinigung regierende CDU ihre Spitzenposition nach einer Aufholjagd überraschend klar gegen die AfD verteidigt. Die CDU-SPD-Koalition von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat aber voraussichtlich keine Mehrheit mehr. In Sachsen könnte es auf eine Kenia-Koalition von CDU, SPD und Grünen hinauslaufen. Theoretisch wäre laut ARD auch ein schwarz-grünes Bündnis denkbar – wegen der verfügten Beschränkung der AfD-Liste auf 30 Sitze, sofern es dabei bleibt.

Grünen-Spitzenkandidatin Katja Meier hat deutlich gemacht, dass eine schwarz-grün-rote Koalition in Sachsen nach der Landtagswahl kein Automatismus ist. "Ja klar, wir haben gesagt, wir wollen Verantwortung übernehmen", sagte sie am Sonntag im ZDF. "Was aber auch ganz klar ist: Es kann kein Weiter so geben von CDU und SPD, und wir Grünen dann als Anhängsel, die ein bisschen Umweltpolitik machen. Es muss sich ganz klar etwas ändern."

Mögliche Koalitionen in Brandenburg

In Brandenburg reicht es nach beiden Hochrechnungen hauchdünn für einen Machterhalt von Woidkes SPD - entweder mit Linken und Grünen (45 bis 46 Sitze) oder mit CDU und Grünen (50 bis 51 Sitze). Die voraussichtliche Sitzverteilung im Einzelnen: SPD 26, AfD 22 bis 23, CDU 15, Linke 10, Grüne 9 bis 10, Freie Wähler 5. Die Mehrheit liegt bei 45 Sitzen. Ministerpräsident Woidke sieht sich nun vor schwierigen Koalitionsverhandlungen: "Das wird eine große Herausforderung", sagte er.